Prozess um Vergewaltigung in Tulln: Urteile sind rechtskräftig

Es war ein Urteil, das österreichweit für heftige Diskussionen sorgte: Ende März 2018 mussten sich zwei Männer vor einem Schöffensenat in St. Pölten verantworten. Den beiden Flüchtlingen wurde zur Last gelegt, eine 15-Jährige in Tulln vergewaltigt zu haben. Die beiden sollen das Mädchen in der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft attackiert und in der Folge mehrmals missbraucht haben. An der Hose des angeblichen Opfers konnten später Spermaspuren gesichert werden. Die Verdächtigen bestritten allerdings jede Gewaltanwendung und sprachen von „einvernehmlichen Sex“. Die Schöffen glaubten den Angeklagten, sie wurden – nicht rechtskräftig – freigesprochen.

Das Urteil ließ die Wogen hochgehen, in sozialen Medien wurden nicht nur die Verdächtigen heftig attackiert, auch die Anwältinnen mussten Bedrohungen über sich ergehen lassen. Und sogar der Generalsekretär und Sektionsleiter im Justizministerium, Christian Pilnacek, äußerste sich gegenüber dem ORF zu der Causa. Er hoffe, „dass das Rechtsmittel der Staatsanwaltschaft Erfolg hat“, sagte er gegenüber einem Reporter.