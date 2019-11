St. Pölten: 62-Jähriger wegen Mord an seiner Frau vor Gericht

Nachbarn berichten von Streit

Laut Nachbarn soll es Streit und Auseinandersetzungen in der Wohnung der Familie gegeben haben. „Vielleicht waren die Kinder laut“, meinte der Angeklagte laut Dolmetscherin dazu. Im Jahr 2001 war er aus der Wohnung gewiesen worden. Die Frau soll ihren Mann 2001 in einem Brief an eine Verwandte als „Monster“ und „Teufel“ bezeichnet und geschrieben haben: „Zwischen uns herrscht Krieg.“ Laut seiner früheren Aussage soll die Frau Internetbekanntschaften gehabt haben. „Ich habe keine Kontrolle über sie ausgeübt“, erklärte der Beschuldigte.

Von der Tatnacht erzählte der 62-Jährige, dass er gegen 2.00 Uhr zweimal vom Schlafzimmer ins Kinderzimmer gegangen sei und seine Frau am Computer sitzen gesehen habe. „Ich sagte komm, geh schlafen, wir fahren morgen an den See“, sie habe nur gemeint: „Lass mich in Ruhe.“ Daraufhin habe er sich jeweils wieder niedergelegt, später sei seine Frau auch ins Bett gekommen. „Ich sah sie mit einem Messer in der Hand zu mir gerichtet. Sie hatte ein Knie auf dem Bett. Ich habe sie an der Hand gefasst“, schilderte der Mann das Geschehen laut Dolmetscherin. An den genauen Ablauf konnte er sich nicht mehr erinnern. „Vielleicht bin ich über sie gefallen.“