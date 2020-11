St. Pölten: 25-Jähriger wurde mit einem Messer attackiert

In seiner Heimatstadt St. Pölten ist am Montagnachmittag ein 25-Jähriger mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Dem Mann wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich ein Stich in den Rücken versetzt. Vom Tatverdächtigen gibt es ein Phantombild.

Opfer suchte selbst Spital auf

Schauplatz der Attacke war der Kreuzungsbereich der Praterstraße mit der Kremser Landstraße in der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Das Opfer suchte der Polizei zufolge noch selbst das Universitätsklinikum St. Pölten auf und wurde notfallmedizinisch versorgt. Lebensgefahr bestand nicht. Eine Fahndung nach dem Messerstecher verlief erfolglos.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Ausdrücklich betont wurde am Dienstag, dass eine Verbindung zum am Montagabend verübten Anschlag in Wien ausgeschlossen werde.