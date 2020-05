Bevölkerung hilft Störchen beim Nestbau

Das vom Storchenpaar mühsam gebaute Nest am alten Molkereischlot rutschte jedes Jahr in den Kamin. Nachbarn und Gemeindebürger in St. Georgen/ Ybbsfelde (Bez. Amstetten) kamen gestern den seit vier Jahren im Ort nistenden Zugvögeln mit einem Nestgerüst zu Hilfe.

Wild klappernd konnte es das Storchenmännchen nicht fassen, als plötzlich in luftiger Höhe die Teleskopbühne der Feuerwehr Amstetten neben ihm auftauchte. Widerwillig flog er ab. Mit Storchenmasken im Gesicht und aufgeregt verfolgten am Boden Volksschüler das Spektakel. Feuerwehr, Dorferneuerung und findige Schlosser halfen zusammen, um den gefiederten Gästen endlich ein sicheres Zuhause bieten zu können. „Im Vorjahr haben sie Äste mit eineinhalb Meter Länge ins Nest geschleppt. Trotzdem hat es nicht gehalten“, freute sich Nachbar Alois Landerl über die Solidaritätsaktion. Wenn nun das Weibchen bald nachkommt, kann im sicheren Korb zügig mit dem Nestbau begonnen werden.