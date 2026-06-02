Flächendumwidmung in Badesiedlung trotz Protesten beschlossen

Protestschreiben, Petitionen und Kundgebungen halfen nichts – im Gemeinderat der Marktgemeinde St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) wurde Montagabend die Umwidmung von rund 7.000 Quadratmeter Grund in der Badesiedlung Greifenstein-Altenberg in Verkehrsflächen beschlossen. Die Mehrheitsparteien ÖVP und SPÖ setzten sich durch. Ein monatelanger heftiger Streit zwischen Siedlern, Naturschützern und Gemeindeführung fand damit aber offenbar nur ein vorläufiges Ende. Sitzung unterbrochen Eine am 21. April unterbrochene Gemeinderatssitzung wurde am Montag von ÖVP-Bürgermeisterin Susanna Kittinger (ÖVP) wieder aufgenommen. Nach mehrmaligen Kundgebungen kam es auch am Sitzungstag erneut zu einer Demonstration vor dem Gemeindeamt, an der laut der "Initiative Nein zur Straßenverbreiterung“ über 100 Gegner teilnahmen. Eine Onlinepetition gegen die Umwidmung war bis zum gestrigen Tag ebenfalls von über 2.500 Personen unterschrieben worden. In der Badesiedlung befinden sich rund 750 Liegenschaften. Gegen die aufgelegte Umwidmungsvorlage der Gemeinde gab es zudem 385 Einwendungen.

Bei einem Treffen in der Vorwoche versuchten Vertreter von sechs in der Badesiedlung aktiven Interessensgruppen nochmals vergeblich auf die Bürgermeisterin einzuwirken.

Letztendlich hätten auch die Oppositionsparteien Grüne, Neos, Bürgerliste und FPÖ die beiden Mehrheitsparteien ÖVP und SPÖ in der Gemeinderatssitzung nicht davon abbringen können, die Gartenfläche zu Verkehrsflächen umzuwidmen, berichtet der Obmann der Initiative Alexander Klauser. Somit werde ein flächendeckendes Netz von sechs Meter breiten Straßen, statt den derzeit drei- bis vier Meter breiten Wegen möglich gemacht. Das man tatsächlich diesen Straßenausbau auf öffentlichem Gemeindegrund vorhabe, bestritt Bürgermeisterin Kittinger immer wieder. "Es sind weder Pläne noch ein Budget dafür da, sagt sie im KURIER-Gespräch.Sie verweist darauf, dass derzeit Grundstücksgrenzen nicht genau nachvollziehbar seien und diese öffentlichen Flächen für die künftigen Generationen gesichert werden sollen. Über die Jahrzehnte sind die Hälfte der Liegenschaften zu Ganzjahreswohnstätten geworden. Grundsätzlich gehe es um Rechstsicherheit.