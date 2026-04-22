Die umstrittene geplante Umwidmung von rund 9.000 Quadratmetern Gartenflächen in Verkehrsflächen in der Badesiedlung Greifenstein-Altenberg in der Gemeinde St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) sorgt weiter für Widerstand. Obwohl die Gemeinderatssitzung in St. Andrä-Wördern, bei der das Vorhaben beschlossen werden sollte, kurzfristig verschoben wurde, fand am Dienstagabend eine Kundgebung vor dem Gemeindeamt statt.

Die Verschiebung wurde von ÖVP und SPÖ am Dienstag früh via Facebook bekannt gegeben. Man wolle zunächst Gespräche mit Bürgern und Siedlervereinen führen, betonte Bürgermeisterin Susanna Kittinger (ÖVP). Am Projekt selbst wird jedoch festgehalten. Laute Kritik Die Initiative „Nein zur Straßenverbreiterung“ hielt dennoch an der Demonstration fest. Rund 250 Teilnehmer – laut Alexander Klauser, Obmann des Vereins „Nein zur Straßenverbreiterung - Verein zur Erhaltung des Lebensraums in der Badesiedlung Greifenstein-Altenberg“, doppelt so viele wie bei der ersten Kundgebung – versammelten sich, um gegen die geplanten bis zu sechs Meter breiten Straßen in der naturnahen Siedlung am Donau-Altarm zu protestieren.

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