Sprung vorwärts nach Verlust des Arbeitsplatzes

Doch das war der zündende Funke zum Sprung in Selbstständigkeit für die handwerklich interessierte Frau. "Auf keinen Fall wollte ich zurück in die AMS-Mühlen. In der früheren Firma war ich organisatorisch für viele Bereiche und das Seminarwesen zuständig. Nach der Kündigung war es schwer zu beschreiben, welche Arbeit ich genau verrichtet habe", erzählt die nunmehrige Jungunternehmerin. Etliche Kurse musste sie im Auftrag des AMS Melk absolvieren. Auch einen für Persönlichkeitstraining. "Nach zwei Wochen hab’ ich das Programm geleitet; die zwei Trainerinnen waren nett, aber unerfahren". Jobangebote, etwa als Putzfrau, waren für die finanziell Alleinstehende wegen des niedrigen Lohns inakzeptabel.