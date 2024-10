Europaweit tätiger Sprayer auf frischer Tat in Tulln ertappt

Ein europaweit tätiger Sprayer ist am Hauptbahnhof Tulln auf frischer Tat ertappt worden. Der 20-Jährige war laut Polizei geständig. Im Zuge der Ermittlungen wurden dem Spanier derartige Sachbeschädigungen in mehreren europäischen Städten zugeordnet, davon fünf in Österreich.