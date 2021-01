SPÖ will Demokratiepaket für Niederösterreich

Abseits der Anstrengungen für die Bewältigung der Herausforderungen im Gesundheits-, Arbeits- und Wirtschaftsbereich will die SPÖ in Niederösterreich das "neue, demokratische Miteinander" aufgreifen. In grundlegenden Bereichen werde nämlich "ein massives Demokratiedefizit" geortet, "das dringend beseitigt werden soll", teilte die Partei am Freitag nach einer Regierungsklausur mit. Die Neos haben den Vorstoß bereits begrüßt.

Die Landes-SPÖ mit LHStv. Franz Schnabl, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Klubobmann Reinhard Hundsmüller an der Spitze will einer Aussendung zufolge in den kommenden Tagen alle im Landtag vertretenen Parteien zu Gesprächen einladen, "um ein gemeinsames, umfangreiches Paket notwendiger demokratiepolitischer Maßnahmen für Niederösterreich zustande zu bringen".