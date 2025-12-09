SPÖ feiert "überraschend große Resonanz" auf "Plan für NÖ"

Bei den niederösterreichischen Sozialdemokraten ist nach außen hin Euphorie angesagt. Der kürzlich präsentierte "Plan für Niederösterreich“ entwickle sich zum Renner und zum größten Beteiligungsprojekt der vergangenen Jahre, heißt es. 35.000 Stück seien bereits an Interessierte in NÖ ausgeschickt und die große Zahl an Rückmeldungen sei überwältigend. "Die Resonanz ist weit größer, als wir erwartet haben. Die Menschen sagen Danke fürs Zuhören“ , berichtet der SPÖ-Landesvorsitzende Sven Hergovich, dass die 50-seitige Broschüre mit roten Vorschlägen zu zahlreichen Themenfeldern bereits in der dritten Auflage in Druck geht.

"Endlich nimmt jemand unsere Themen ernst. Endlich ein Plan mit echten Lösungen“, soll in den Rückantworten zu lesen sein. Er spreche von Hunderten Mails, Kontakten auf Social Media und per Post, die die Partei erreichen, versichert Hergovich stolz. Dabei sei man sehr darauf bedacht, dass die Niederösterreicher die eigenen Ideen zu den verschiedensten Problemen und Themen preisgeben und ein breiter Diskussionsprozess entstehe. Landtagswahlen 2028 Aus dem Ergebnis dieses Prozesses möchte die SPÖ in Niederösterreich dann auch das Wahlprogramm für die Landtagswahlen im Jahr 2028 formen, bestätigen Hergovich und Klubobmann Hannes Weninger.

Das Feedback ist dabei auch ein Barometer für die belastendsten Probleme in NÖ. Dabei hätten sich die Kinderbetreuung und die in NÖ vorgeschriebenen Kosten für die Nachmittagsbetreuung in den Kindergärten, die hohen Energiepreise sowie die hohen Belastungen im Alltag als die brennendsten Probleme herausgestellt.

Man könne Lösungen anbieten, versichert Hergovich.