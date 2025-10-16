"Zu hohe Preise": SPÖ-Landeschef attackiert einmal mehr die EVN

Die SPÖ Niederösterreich forderte am Donnerstag einmal mehr eine deutliche Entlastung von Haushalten und Betrieben bei den Energiepreisen.

Landesparteivorsitzender Sven Hergovich sowie Energiesprecherin Kerstin Suchan-Mayr präsentierten ein Modell, das vorsieht, zwei Drittel der seit 2022 erzielten EVN-Gewinne direkt an die Kunden weiterzugeben.

"Geld muss genutzt werden"

„Seit dem Geschäftsjahr 2022/2023 hat die EVN 1,5 Milliarden Euro Gewinn eingefahren – und trotzdem steigen die Energiepreise weiter. 51 Prozent der EVN gehören dem Land. Dieses Geld muss genutzt werden, um die Menschen zu entlasten“, erklärte Hergovich.