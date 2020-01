SPÖ Bruck will Gratis-Kindergärten

In Bruck an der Leitha kandidiert der amtierende Bürgermeister Gerhard Weil ( SPÖ) bei der Gemeinderatswahl für den Bürgermeisterposten. Das " Herzensprojekt" für die nächste Legislaturperiode sei die Einführung eines Gratis-Kindergartens, so Weil bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag.

"Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Beiträge für den Kindergarten einzuheben. Mit einem Fördersystem wollen wir Jungfamilien gezielt unterstützen", warb Weil für seine Wiederwahl. Etwa 120 Familien sollen von der Förderung profitieren und dadurch die einbezahlten Beiträge wieder zurückerhalten. Laut SPÖ-Rechnung soll die Förderung eine Entlastung von durchschnittlich etwa 900 Euro pro Jahr und pro Familie bringen.

Geplant wäre die Unterstützung bei der Kinderbetreuung ab Herbst 2020 per Automatismus, extra anmelden für die Förderung müsse man sich nicht, sagte Weil.