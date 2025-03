Spitzenkoch bringt mit Streetfood neue Aromen nach Wiener Neustadt

Er hat in renommierten Häusern wie dem Severin*s – The Alpine Retreat am Arlberg, in Sylt, Spanien oder bei Do & Co in Wien gekocht und als Küchendirektor im Vila Vita Pannonia in Pamhagen im Burgenland Teams von bis zu 70 Mitarbeitern geleitet.

Aktuell steht der Burgenländer am liebsten wieder selbst hinter dem Herd. Kevin Szalai, einst mit 21 Jahren einer der jüngsten 3-Hauben-Köche Österreichs, hat mit dem Streetfoodlokal "The Origin“ (www.the-origin.at) in der Wiener Neustädter Merkur City ein neues kulinarisches Baby.