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Niederösterreich

40 Jahre Verbundenheit mit Spitz: Schützenhöfer-Ehepaar ausgezeichnet

Hermann und Marianne Schützenhöfer für 40 Jahre Urlaubstreue in Spitz geehrt.
10.08.2026, 16:40

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Das Ehepaar Schützenhöfer wurde von drei ehemaligen Landeshauptmänner geehrt.

Hermann und Marianne Schützenhöfer verbringen seit 40 Jahren ihren Urlaub in Spitz an der Donau und wurden nun für ihre Urlaubstreue ausgezeichnet. Das Ehepaar war zunächst im Gasthaus Cihal und seit 1992 im Weinberghof der Familie Lagler zu Gast. Über die Jahrzehnte entwickelte sich daraus eine enge Freundschaft und eine besondere Verbundenheit mit Spitz.  

Teil der Feier waren auch drei ehemalige österreichische Landeshauptmänner: Hermann Schützenhöfer (Steiermark), Erwin Pröll (Niederösterreich) und Josef Pühringer (Oberösterreich). Die Ehrung wurde von der Marktgemeinde und dem Tourismusverein Spitz veranstaltet. Tourismusobmann Ewald Johannes Stierschneider und Bürgermeister Andreas Nunzer begrüßten die Geehrten und die zahlreichen Ehrengäste. 

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Wertschätzung für jahrzehntelange Treue

Für einen stimmungsvollen Auftakt sorgte die Volkstanzgruppe Spitz. Anschließend wurden die Ehrengeschenke überreicht: eine Ehrenurkunde mit einem Holzstich des Spitzer Künstlers Erich Schöner und eine traditionelle Holz-Weinbutte mit Spitzer Weinen und regionalen Spezialitäten. Bereits im Jahr 2007 war Hermann Schützenhöfer mit der „Goldenen Marille“, der höchsten touristischen Auszeichnung von Spitz, geehrt worden.

Erwin Pröll Krems
kurier.at  | 

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