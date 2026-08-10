40 Jahre Verbundenheit mit Spitz: Schützenhöfer-Ehepaar ausgezeichnet

Hermann und Marianne Schützenhöfer verbringen seit 40 Jahren ihren Urlaub in Spitz an der Donau und wurden nun für ihre Urlaubstreue ausgezeichnet. Das Ehepaar war zunächst im Gasthaus Cihal und seit 1992 im Weinberghof der Familie Lagler zu Gast. Über die Jahrzehnte entwickelte sich daraus eine enge Freundschaft und eine besondere Verbundenheit mit Spitz.

Teil der Feier waren auch drei ehemalige österreichische Landeshauptmänner: Hermann Schützenhöfer (Steiermark), Erwin Pröll (Niederösterreich) und Josef Pühringer (Oberösterreich). Die Ehrung wurde von der Marktgemeinde und dem Tourismusverein Spitz veranstaltet. Tourismusobmann Ewald Johannes Stierschneider und Bürgermeister Andreas Nunzer begrüßten die Geehrten und die zahlreichen Ehrengäste.