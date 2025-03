Spitalsreform in NÖ: Uniklinik wird zum Milliarden-Projekt

Mit dem "Gesundheitspakt 2040+“ bleibt im Gesundheitswesen Niederösterreichs kein Stein auf dem anderen. In manchen Regionen – wie dem Weinviertel – gibt es weitreichende strukturelle Einschnitte, in anderen Gebieten weniger. Das Landesklinikum Weinviertel Süd-West soll die Häuser in Hollabrunn, Korneuburg und Stockerau (Bezirk Korneuburg) zusammenfassen, mehrere Spitäler werden zu Kliniken mit Sonderfunktionen.

Dass der Gesundheitsplan in der Sitzung der nö. Landesregierung am Dienstag einstimmig beschlossen wurde, werten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) als "starkes Zeichen der Einigkeit im Sinne der Patientinnen und Patienten“. Am Donnerstag folgt der Landtagsbeschluss für die Reform. Der Pakt sieht in der Landeshauptstadt sowie in Wiener Neustadt zwei Zentralkliniken vor, die auch die höchste Spezialisierungsstufe aufweisen. Regionale Häuser mit Schwerpunktfunktionen sollen neben erweiterter Erst- und Akutversorgung auch Fachspezialisierungen bieten. Bereits diese Woche haben die Gespräche mit der Belegschaft dazu begonnen. Durch die Verlegung von Abteilungen kommen auf die Mitarbeiter Einschnitte zu. Beim Personal werde jedoch nicht gespart, so die Botschaft vom Personalvorstand der Landesgesundheitsagentur, Gerhard Dafert, und Zentralbetriebsrat Gottfried Feiertag.

Man müsse auf die Veränderungen am Arbeitsmarkt reagieren. Ein Nachlassen bei der Personalfindung oder gar ein Personalabbau stünden nicht zur Debatte, so Dafert. „Es braucht jeden Einzelnen, der in unseren Kliniken arbeitet. Die Jobs sind sicher, und wir werden auch keine befristeten Arbeitsverhältnisse aufgrund der sich verändernden Rahmenbedingungen beenden.“