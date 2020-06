Spital zählte nicht als Krankenstand

Ich bin froh, dass die ganze Sache vorbei ist", sagt Iris Böhm und lächelt gepresst. Zwei Jahre lang hatte sie, unterstützt von der Arbeiterkammer, für ihr Recht gekämpft. Das Recht, auch im Krankheitsfall auf den Arbeitgeber zählen zu können.



Am 2. Februar 2010 wurde die 22-Jährige wegen einer schweren Erkrankung stationär im Landesklinikum Hollabrunn aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt war sie Angestellte der Rechtsanwaltskanzlei Hopmeier und Wagner in Wien.

Frau Böhm gab der Kanzlei ihre Krankmeldung telefonisch durch, diese forderte am 12. Februar per SMS eine Krankenstandsbestätigung ein. Zwei Tage später übermittelte die Mutter von Frau Böhm eine Bestätigung des Krankenhauses. Inhalt : "Der Patient Iris Böhm ist vom 1. 2. 2010 bis auf Weiteres im hiesigen Krankenhaus in stationärer Pflege." Ein klarer Fall, möchte man meinen. Nicht so für die Kanzlei.

Bereits am 8. Februar wurde das Dienstverhältnis ge­kündigt, die restlichen Gehaltszahlungen wurden gestrichen. Bei der Bestätigung des Krankenhauses handle es sich "keinesfalls um einen ordentlich vollständigen Nachweis eines Krankenstands", argumentierte man vor Gericht.



"Wir haben oft Fälle von Kündigungen im Krankenstand, aber der Fall ist ein besonderer", sagt Karmen Riedl von der Arbeiter­kammer Wien. Dass ein Arbeitgeber behaupte, die Aufenthaltsbestätigung des Spitals sei keine Krankenstandsbestätigung, sei bisher noch nie vorgekommen.