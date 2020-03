Spielzeug-Innovation: „Cooler als Holz, besser als Plastik“

Vertrieben wird „Bioblo“ über den eigenen Web-Shop und europaweit über den Vertriebspartner Piatnik. Sogar in den USA, Japan und Korea hat der Holzbaustein schon Fuß gefasst am Spielemarkt. Und damit noch nicht genug: Die Liste, was noch folgen wird, ist lang, versprach Friedrich. „Es gibt keinen Grund, warum nicht jedes Kind der Welt mit Bioblo spielen sollte“, sagt der Ideengeber Frech. Im März präsentiert das niederösterreichische Trio die Idee auch bei „2 Minuten – 2 Millionen“.