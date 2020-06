Spieler und Trainer plötzlich umgemeldet

In einer 29 großen Einzimmerwohnung in Mauerbach (Bezirk Wien-Umgebung) wohnt plötzlich nicht mehr nur ein Spieler der Kampfmannschaft des USC Mauerbachs, der die Wohnung mietet, sondern auch ein weiterer Spieler und dessen Vater, die laut Homepage des Vereins im 14. Bezirk in Wien wohnen. Und in einer Wohnung in der Millöckergasse wohnt der Sektionsleiter-Stellvertreter des USC Mauerbach, seit Oktober auch Trainer und Co-Trainer der U11.