Spezialblei macht nicht nur Angler froh

Der gelernte Kaufmann kam über sein Hobby zum neuen Beruf: Der begeisterte Angler bastelte bereits in seiner Jugend Bleigewichte, die er in der gewünschten Ausführung nicht im Handel erhielt. „Irgendwann haben mich Freunde um Gewichte gebeten, dann wurde es zum Gewerbe“, erklärt der Wiener, der vor mehreren Jahren mit seiner Gießerei ins Waldviertel übersiedelte.

Hier stellt er mit speziell gefertigten Gussformen inzwischen 3600 verschiedene Formen her. Das reicht von winzigen Angelhaken mit wenigen Gramm schwerem Bleigewicht für Fliegenfischer bis zum 20-Kilo-Ankergewicht für Boote und speziell gewünschte Teile. „Die Größe und Form des Gewichtes wird auf Strömungsverhältnisse, eventuelle Zweige unter Wasser oder die Farbe des Untergrundes abgestimmt. Letzteres erreichen wir durch eine farbige Kunststoff-Ummantelung“, erklärt Reiterer-Bach. Zudem formt er Gürtelgewichte für Taucher oder auch spezielle Bleiteile, die in Manschetten an Hundebeinen Haltungsfehler korrigieren.

Er beliefert beinahe ein Drittel aller österreichischen Angelgeschäfte mit seinen Produkten, liefert aber auch ins Ausland. Nach Sonderwünschen wanderte so manches Paket sogar schon bis ins ferne Japan. In einem kleinen Shop kann man gegen Vereinbarung die bestellte Ware abholen.

„Man sucht schon lange einen Ersatz für Blei, hat aber bisher nichts Gleichwertiges gefunden. Blei hat ein schlechtes Image, aber die kommen meist von Beimengungen wie Antimon, die früher enthalten waren“, erklärt Reiterer-Bach. „Ich verarbeite Blei so rein wie möglich. Beschichtung verhindert, dass das Blei mit der Umgebung reagiert“, sagt er.www.cr-fishing.com