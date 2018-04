Speed-Rekord: „The Flash“ auf Skiern

In Österreich gibt es keine passenden Strecken. „Wir trainieren meistens in Frankreich. Das Training beginnt schon im Herbst, allerdings nicht im Schnee sondern mit Ausdauer-, Kraft- und Gleichgewichtstraining“, erklärt der Mostviertler. Neben der körperlichen Fitness ist auch wichtig, dass man ein guter Skifahrer ist: „Ich bin bei der Sportunion Waidhofen an der Ybbs, seit ich denken kann. Irgendwann habe ich gemerkt, dass es beim normalen Skifahren nicht für den Spitzensport reicht, deshalb habe ich mir dann etwas anderes gesucht.“ Vor vier Jahren hat Daniel Raab mit Speedski begonnen.