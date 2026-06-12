3.400 Starter: 25. Auflage des Firmenlaufs als Sportfest gefeiert

Die 25. Auflage des Sparkasse Firmenlaufes in Wiener Neustadt zog Donnerstagabend 3.400 begeisterte Teilnehmer in der Wiener Neustädter Innenstadt in ihren Bann. Über 2.500 Läufer und fast 900 Starter des Nordic Walking-Wettbewerbes sorgten für ein Sportfest und ausgelassene Stimmung bei der anschließenden Laufparty im Stadtpark.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © P. Gruber Ausgelassene Stimmung bei der Laufparty im Stadtpark.

Nur ein Jahr ausgesetzt Das Erfolgsmodell haben mittlerweile Hunderte Laufveranstalter in Österreich übernommen. Vor 26 Jahren läutete im Sommer 2000 der allererste Firmenlauf Österreichs durch die Wiener Neustädter Innenstadt einen wahren Run ein, was ähnliche Sportveranstaltungen betrifft. Nachdem das Event coronabedingt 2020 einmal pausierte, wurde heuer das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Start der 4,6 Kilometer langen Strecke, in der Lauf- oder Nordic Walking-Wertung, war heuer erstmals die Lederergasse vor dem Hilton-Hotel.