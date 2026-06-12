3.400 Starter: 25. Auflage des Firmenlaufs als Sportfest gefeiert
Die 25. Auflage des Sparkasse Firmenlaufes in Wiener Neustadt zog Donnerstagabend 3.400 begeisterte Teilnehmer in der Wiener Neustädter Innenstadt in ihren Bann.
Über 2.500 Läufer und fast 900 Starter des Nordic Walking-Wettbewerbes sorgten für ein Sportfest und ausgelassene Stimmung bei der anschließenden Laufparty im Stadtpark.
Nur ein Jahr ausgesetzt
Das Erfolgsmodell haben mittlerweile Hunderte Laufveranstalter in Österreich übernommen. Vor 26 Jahren läutete im Sommer 2000 der allererste Firmenlauf Österreichs durch die Wiener Neustädter Innenstadt einen wahren Run ein, was ähnliche Sportveranstaltungen betrifft.
Nachdem das Event coronabedingt 2020 einmal pausierte, wurde heuer das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Start der 4,6 Kilometer langen Strecke, in der Lauf- oder Nordic Walking-Wertung, war heuer erstmals die Lederergasse vor dem Hilton-Hotel.
Favoriten siegten
Schnellster Läufer war einmal mehr Emil Bezecny vor dem Zweitplatzierten Jan Bader und Martin Wess auf Platz 3. Bei den Damen siegte Vorjahresgewinnerin Nicole Bauer vor Maria-Angela Lajda und Katharina Ertl auf dem dritten Platz.
Bei der anschließenden Siegerehrung samt Laufparty im Stadtpark sorgten "Die Musikanten Mini & Claus" für gewohnt ausgelassene Partystimmung. Hunderte Fans tanzten und feierten bis in die Nacht.
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