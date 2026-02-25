Mutter aller Firmenläufe wird zum Innenstadt-Spektakel

Das Erfolgsmodell haben mittlerweile Hunderte Laufveranstalter übernommen. Vor 26 Jahren läutete im Sommer 2000 der allererste Firmenlauf Österreichs durch die Wiener Neustädter Innenstadt einen wahren Run ein, was ähnliche Sportveranstaltungen betrifft. Nachdem der Event coronabedingt 2020 einmal pausierte, wird heuer das 25-jährige Jubiläum gefeiert. Und das mit mehr als 3.000 Sportlern, erhofft sich Veranstalterin Doris Kapuy. Zusammen mit dem Namensgeber und Hauptsponsor, der Wiener Neustädter Sparkasse, lud sie am Mittwoch zur Präsentation des diesjährigen Sporthighlights in der Stadt.

Gelaufen wird heuer am 11. Juni. Startberechtigt sind 3er- oder 6er-Teams (männlich/weiblich/gemixt), die die 4,6 Kilometer lange Strecke in der Lauf- oder Nordic Walking-Wertung in Angriff nehmen. Genauer Austragungsort noch ungewiss Mit neuen Kategorien für Schüler wurde bereits im Vorjahr mehr Nachwuchs zum Lauf animiert. Darauf will man aufbauen, außerdem gibt es eine Sonderwertung für die schnellsten Gemeinde-Teams. Ein Preis für das kreativste „Team-Outfit“ soll die Gruppen dazu bewegen, heuer besonders ausgefallen an den Start zu gehen. Apropos Start: Eine großes Fragezeichen steht noch hinter dem genauen Austragungsort für Start, Ziel und die Laufparty im Anschluss.

