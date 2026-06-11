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Bundesheer

Black Hawk in NÖ nur kurz "down": Notlandung nach Warnung im Cockpit

Der Bundesheer-Hubschrauber musste im Bezirk Baden auf einer Wiese aufsetzen. Er konnte später den Flug fortsetzen.
11.06.2026, 17:32

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Der Black Hawk gilt als zuverlässiger und aufgrund seiner Vielseitigkeit geradezu legendär gewordener Transporthubschrauber des Bundesheeres.

Mitunter haben aber auch Helden schwarze Tage. Am Donnerstag ist es während des Flugs eines Black Hawk über Niederösterreich zu technischen Problemen gekommen.

Wie der Sprecher des Bundesheeres, Brigadier Michael Bauer erklärt, sei es im Raum Hernstein (Bezirk Baden) zu einer kontrollierten Notlandung gekommen.

Bundesheer: Rechnungshof ortet massive Mängel bei Black-Hawk-Flotte

Warnung im Cockpit

Während des Fluges habe eine Kontrollleuchte einen Fehler angezeigt. Das Sicherheitsprotokoll in einem solchen Fall sieht eine rasche Landung vor.

Diese sei laut Bauer problemlos erfolgt. Nach kurzer Pause und einer technischen Kontrolle konnte der "Schwarze Falke" seinen Flug in Richtung Fliegerhorst Vogler in Hörsching (Oberösterreich) fortsetzen.

Baden
kurier.at, paw  |   |  Aktualisiert vor 1 Minute

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