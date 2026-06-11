Black Hawk in NÖ nur kurz "down": Notlandung nach Warnung im Cockpit

Der Black Hawk gilt als zuverlässiger und aufgrund seiner Vielseitigkeit geradezu legendär gewordener Transporthubschrauber des Bundesheeres.

Mitunter haben aber auch Helden schwarze Tage. Am Donnerstag ist es während des Flugs eines Black Hawk über Niederösterreich zu technischen Problemen gekommen.

Wie der Sprecher des Bundesheeres, Brigadier Michael Bauer erklärt, sei es im Raum Hernstein (Bezirk Baden) zu einer kontrollierten Notlandung gekommen.