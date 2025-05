Spardruck der ÖBB darf sichere Schranken an Bahnlinie nicht blockieren

"Wir haben einen rechtsgültigen Bescheid, in dem die Sicherung der Kreuzung bis 31. Dezember 2028 vorgeschrieben ist. Der Zeitrahmen wurde eingeräumt, weil man den Umbau im Zuge der Elektrifizierung bewerkstelligen wollte. Doch die soll jetzt erst 2033 starten. Es ist frustrierend, seit den 1990er-Jahren wird darüber gesprochen“, so Leitner.

ÖBB prüft

Man bedaure sehr, dass es erneut zu einem Unfall an der Bahnkreuzung Manker Straße gekommen sei, heißt es in einer Stellungnahme der ÖBB. Die betreffende Kreuzung sei bereits technisch mit einer Lichtzeichenanlage gesichert. Geplant sei die Umrüstung auf Lichtzeichen mit Vollschranken. "Wir prüfen derzeit alle Möglichkeiten, die Änderung der Sicherungsart an der Eisenbahnkreuzung trotz Projektverschiebung schnellstmöglich durchzuführen. Sobald wir alle Details geklärt haben, werden wir uns mit der Stadtgemeinde Wieselburg in Verbindung setzen“, wird aus der ÖBB-Zentrale mitgeteilt.

Auflassungen von Bahnkreuzungen

Weiters würden Möglichkeiten geprüft, Eisenbahnkreuzungen im Streckenabschnitt aufzulassen, denn jede Bahnkreuzung weniger bedeute ein Mehr an Sicherheit, teilt die ÖBB mit.