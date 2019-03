Der (Wahl-)Kampf um Stockerau

Unterstützung erhielt Holzer zuletzt von Franz Schnabl. Und der SPÖ-Landeshauptfraustellvertreter ist optimistisch: „Die neue SPÖ Stockerau stellt ein gutes Team, hat sich ein ambitioniertes Programm vorgenommen und einen frischen und auffälligen Wahlkampf geführt.“ Holzer sei in Vereinen top vernetzt und komme bei den Bürgern gut an, so Schnabl. Für die Landespartei ist es auch sehr wichtig, dass die Wahlen am Sonntag gut für die SPÖ ausgehen. Denn von ihr soll jener Druck gekommen sein, der Helmut Laab zum Rücktritt veranlasst hat.

Entscheidend ist aber auch das Abschneiden der kleineren Fraktionen. FPÖ (derzeit vier Mandate), Grüne (drei Mandate) oder die Neos (ein Mandat) könnten entscheidend sein, wenn es um das künftige Stadtoberhaupt in Stockerau geht.

Doppelte ÖVP steht zur Wahl

Am Sonntag wird nicht nur in Stockerau gewählt, sondern auch in zwei Gemeinden im Bezirk Mistelbach. In beiden Fällen hatten Mandatsniederlegungen zur Auflösung der Gemeinderäte geführt.

Gleich acht Listen stellen sich in Wolkersdorf der Wählergunst. Die ÖVP geht nach inneren Querelen dabei mit zwei Listen ins Rennen: jener der seit 2009 amtierenden Bürgermeisterin Anni Steindl („Volkspartei Wolkersdorf“) und jener mit Dominic Litzka und Landtagsabgeordnetem Kurt Hackl, Vize-Obmann der Landes-VP („Team Wolkersdorf – die Volkspartei“). Neu sind auch die Liste des ehemaligen FPÖ-Mandatars Friedrich Gepp und die Neos. Um die Wählergunst in der 7000-Einwohner-Stadt buhlen weiters die Bürgerliste MIT:uns, die Grünen (WUI), die SPÖ und die FPÖ.

Gleich zwei Optionen haben ÖVP-Wähler auch in der 1200-Einwohner-Gemeinde Pillichsdorf. Denn dort hat sich die ÖVP in die Listen „Das Original“ mit Bürgermeister Franz Treipl und „Wir für Pillichsdorf“ mit Spitzenkandidat Rudolf Kaudela gesplittet. Zur Wahl stehen weiters die SPÖ, die Unabhängige Initiative (UI) und die Bürgerliste „Mit Herz und Mut“ (MHUM) sowie die FPÖ.