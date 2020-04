Später Saisonstart in der Spezerei

„Jetzt wachsen die Kräuter eben in unserem Bauerngartl. Auch als Symbol, dass es nach der Krise weitergeht.“ Mit duftenden Kräuterstöckeln als Frühlingsschwerpunkt wollten Michaela Schmutz und ihr Team im März in der Spezerei im Mostbirnhaus in Stift Ardagger die Saison eröffnen. Dazu kam es nicht. Wegen des Cornavirus wurde die Schoten dicht gemacht. An diesem Wochenende startet das Feinkostschaufenster des Mostviertels jetzt verspätet in das Jahr.

„Wir werden nur sehr zurückhaltend mit zwei Öffnungstagen starten“, schildert Schmutz, die Geschäftsführerin der Tourismusdrehscheibe ist. Das im Mostbirnhaus installierte interaktive Museum über die Mostkultur, mit dem Birnenlabyrinth, den Klangbirnen und dem Birnbaumkino bleibt geschlossen. Ebenso die Gastronomie. Also schlummert das Ausflugsjuwel inmitten blühender Obstbäume und gemütlicher Rastplätze weiter dahin. Lediglich der angeschlossene Spielplatz, „Bartl’s Birngarten“, ist nun wieder nutzbar.