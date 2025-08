SOS Notarzt: Neuer Brief der Bürgermeister im Wienerwald

Die Gespräche über ein neues Notarztsystem im Rahmen des NÖ Gesundheitsplans 2040+ laufen hinter verschlossenen Türen auf Experten- und offenbar auch auf Politebene auf Hochtouren. Zu etlichen von der Auflassung bedrohten Stützpunkten werden dazu laufend Forderungen und Appelle an Landesregierung abgesetzt.

Massive Kritik kam am Montag erneut aus dem Wienerwald. Dort soll ja in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) die Notarztstelle fallen. In einem emotionalen offenen Brief an die zuständigen Landesstellen teilten die Bürgermeister der Gemeinden Purkersdorf, Pressbaum, Tullnerbach, Gablitz, Wolfsgraben und Mauerbach sowie die Rettungsorganisationen Rotes Kreuz und Samariterbund ihre Bedenken mit.