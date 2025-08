Gutachten zu St. Pöltener Deponie sieht keine Gefahr: Räumungsauftrag bleibt

Darin werden eine akute Gefahr und eine generelle Umweltgefährdung verneint, teilte die Zöchling Abfallverwertung GmbH am Montag in einer Aussendung mit. Angestrebt werde eine gemeinsame Lösung im Einvernehmen mit dem Land Niederösterreich, das eine komplette Räumung der Deponie angekündigt hat.

In der Causa um eine wegen möglicher illegaler Ablagerungen gesperrte Deponie in St. Pölten hat der Betreiber ein Experten-Gutachten eingeholt.

Zu Jahresbeginn hatte die zuständige Landesbehörde die Räumung der seit Monaten gesperrten Deponie verlangt. Per Verfahrensanordnung werden man das nun nach dem Vorliegen des Gutachtes aber wiederholen, erklärt der Leiter der Abteilung Umwelt- und Anlagenrecht des Landes Niederösterreich Leopold Schalhas auf Anfrage des KURIER. "Auf die eigentliche Fragestellung zum Vorwurf, dass nicht deponierfähiges Material in die Deponie eingebracht worden ist, wird im Gutachten fast nicht eingegangen", sagt der Abteilungschef. Die nicht akute Umweltgefährdung sei eine andere Causa als die illegale Mülldeponierung, erklärte er weiters.

Man werde jetzt behördenseits das am 31. Juli eingelangte Gutachten durcharbeiten, am ersten Blick ergeben sich dadurch aber keine neuen Erkenntnisse, so Schalhas. Damit werde sich an der Anordung der Räumung des über Jahre eingebrachten illegalen Materials nichts ändern. Der Firma habe man je bereits angeboten, den illegalen Müll auszugraben und an an Ort und Stelle zu behandeln.

Gutachten: Keine Umweltgefährdung

Als Conclusio gelte, dass keine Umweltgefährdung vorliege. Die behördlich beanstandeten Grenzwertüberschreitungen laut Deponieverordnung seien auf einen erhöhten Kunststoffanteil im abgelagerten Material in Teilbereichen der Deponie zurückzuführen. Die Expertise sei dem Amt der niederösterreichischen Landesregierung fristgerecht mit Ende Juli übermittelt worden und beinhalte auch Maßnahmen zur weiteren Vorgehensweise.