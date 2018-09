Sortenbestimmung für die Ewigkeit

Nun werden die Proben von Gerlinde Handlechner und Martina Schmidthaler „untersucht“, bestimmt und beschrieben. Sie sind Expertinnen der Obstsortenbestimmung, sogenannte Pomologinnen. „Um die Früchte zu bestimmen, schauen wir uns an, wie der Stängel ausschaut, wie er sitzt – ist der schief aufgesetzt? Wie schaut der Kelch, also die andere Seite, aus? Wann ist sie reif? Wie schmeckt sie? Wir beißen in jeden Apfel, jede Birne hinein, weil der Geschmack etwas ganz Typisches ist. Wir schauen uns das Kerngehäuse an und dann vergleichen wir mit der Fachliteratur“, erklärt Handlechner.

Dafür braucht es viel Expertise, denn auf den ersten Blick sehen Früchte einer Sorte für Laien oft ganz unterschiedlich aus. Bei manchen Äpfeln und Birnen ist die Zuordnung eindeutig, andere stellen die Pomologinnen vor Herausforderungen: „Es hat natürlich einen besonderen Reiz, wenn es eine unbekanntere Sorte ist, da fahren wir auch schon mal in den Garten, wo sie herkommt, um mit den Besitzern zu sprechen. Manchmal entdecken wir auch ganz neue Sorten, die noch niemand beschrieben hat“, sagt Schmidthaler, dann vergeben sie Namen. Dafür müssen sie aber mindestens einen zweiten Baum mit denselben Früchten ausfindig machen, ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um einen Einzelfall, einen Sämling, handelt.