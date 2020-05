Sonntagberg: Finanzmisere zwingt zu Einschnitten

Wie die mächtige Sonntagberger SPÖ den historischen Schritt beurteilt, ist noch unklar. "Wir werden in der Sitzung des Gemeindevorstands kommenden Mittwoch erfahren, wie der Maßnahmenkatalog aussieht", sagt SP-Fraktionschef Günther Hammerschmid. Erst dann will sich die SP-Fraktion entscheiden, ob sie den Schritt in die Sanierungsphase befürwortet. Ein vom VP-Bürgermeister Raidl angekündigtes Sanierungskonzept sei ihm bislang, "außer, dass die Gebühren steigen werden", nicht aufgefallen, meint Hammerschmid.



Die neuen Belastungen beschäftigen die Bevölkerung sehr, erzählt er. Dass die Misere hauptverantwortlich unter den früheren SP-Bürgermeistern entstanden sei, will der SP-Mann so nicht wahrhaben. "Da geht es um Wertschöpfung. Mit dem Geld wurden Kanäle und Wasserleitungen gebaut, etwa auch auf den Sonntagberg. Unsere Bürger brauchen schließlich auch eine vernünftige Infrastruktur", meint Hammerschmid.