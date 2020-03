Sonnenstrom ohne Bodenverlust

Mit 40.000 Fotovoltaik-Anlagen und 230 Hektar Sonnenkollektoren liegt Niederösterreich bei der Erzeugung von Sonnenstrom im Spitzenfeld der Bundesländer. In den nächsten zehn Jahren soll die Leistung der Sonnenkraftwerke noch einmal verzehnfacht werden. Bei diesem massiven Ausbau komme den Einrichtungen des Landes selbst und den Gemeinden die größte Verantwortung zu, erklärte Landesvize Stephan Pernkopf, ÖVP. In der Ausbau-Strategie des Landes dürfen große Kollektorenflächen im freien Gelände aber keinesfalls wertvollen Agrargründe verbrauchen.

Seit 2015 deckt NÖ den Strombedarf zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie, erinnerte Pernkopf. Bei der angestrebten generellen Energiewende werde die Fotovoltaik eine noch größere Rolle spielen. Klimaschutz, aber auch neue Wertschöpfung für regionale Betriebe seien zusätzliche begrüßenswerte Faktoren dabei. Die schon in NÖ erreichte Leistung von 325 Megawatt werden hauptsächlich von auf Dächern montierten Kollektoren erzeugt. Das soll so auch bestmöglich fortgesetzt werden, kündigte der LH-Vize an.