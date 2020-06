Sonne auf der Speisekarte

Großes hat er hinter sich, Größeres vor sich: Stolz und voller Zuversicht präsentierte Hannes Gutmann am Donnerstag in Sprögnitz, Bezirk Zwettl, das jüngste Kind der Waldviertler Vorzeigefirma Sonnentor: Das Restaurant " Leibspeis" samt – wie könnte es beim Kräuterspezialisten anders sein – Teesalon. Die wirtschaftliche Bilanz sieht zudem so gut aus, dass der international agierende Familienbetrieb mit 225 Mitarbeitern alleine in Österreich die größte Investition in der Firmengeschichte wagt: eine Lager- und Produktionshalle um acht Millionen Euro.

"Anderswo sperren sie zu, wir sperren ein Wirtshaus in einem umgebauten Bauernhof auf", strahlt Gutmann bei der Präsentation. " Leibspeis" ist das erste bio-zertifizierte Gasthaus in Niederösterreich und kauft alles, was nur irgend geht, in der Region. Bietet Waldviertler Spezialitäten, Vegetarisches und Veganes. 74 Sitzplätze stehen alleine im Innenbereich zur Verfügung. Dazu 50 auf der Terrasse. Geöffnet ist sieben Tage pro Woche, 10 bis 22 Uhr. "Bis 21 Uhr wird gekocht, bei uns muss niemand ab 20 Uhr betteln, um eine warme Mahlzeit zu bekommen, wie anderswo", stichelt Gutmann.