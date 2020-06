Sommerkinotraum so gut wie gerettet

Die Initiative zur Rettung des beliebten Sommerkinotraums in Wiener Neustadt trägt Früchte. Das Lichtspiel-Spektakel auf dem Hauptplatz ist so gut wie gesichert. Zahlreiche neue Sponsoren sind in den vergangenen Tagen auf den Zug aufgesprungen. Von den fehlenden 40.000 Euro gibt es für 30.000 Euro bereits verbindliche Zusagen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir den letzten Teil auch noch herein bekommen werden“, freut sich Bernd Breitfellner vom Organisationsteam.

Wie berichtet, zogen nach zwölf erfolgreichen Jahren dunkle Gewitterwolken über dem allseits beliebten Open-Air-Kino auf. Die Stadtgemeinde hat schon länger ihre Förderung von 55.000 auf 10.000 Euro gekürzt und darüber hinaus sind heuer weitere Sponsoren abgesprungen oder haben ihren Beitrag reduziert. Breitfellner sah sich nicht mehr im Stande das notwendige Budget von 120.000 Euro auf die Beine zu stellen. Daraufhin starteten einige engagierte Unterstützer die Rettungskampagne „Der Traum soll Leben“. Mit der hübschen Unternehmer-Tochter Janine Uhl und dem Schauspieler Christoph Dostal wurden zwei bekannte Gesichter für die Kampagne eingespannt.