Sommerfestival: Der See und seine Klänge

Das diesjährige Festivalthema „Verbunden & Vernetzt“ passe erschreckend gut in die Zeit der Pandemie, sagt Simon Zöchbauer. Man wolle das soziale Netz, das uns permanent umgibt und uns hält, in den Fokus rücken. „Direkte soziale Kontakte sind von einem Tag auf den anderen weggefallen“, sinniert er. In Lunz wolle man den Fokus auf das richten, was zuletzt so schmerzlich gefehlt hat: „Sozial Nähe.“