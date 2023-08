Sommer, Sonne, Sand: Beachvolleyball in Baden

Auch bei den Frauen ist ein österreichisches Team an erster Stelle gesetzt: Dorina Klinger/Ronja Klinger. Zudem ersparen sich Kathi Schützenhöfer/Franziska Friedl (6.) sowie Magdalena Rabitsch/Anja Trailovic (12.) die Qualifikation. Karin Elsner/Jennifer Pfau müssen sie hingegen erst meistern. Je vier Teams schaffen den Sprung von der Qualifikationsrunde in den Hauptbewerb, an dem 16 Männer- und 16 Frauen-Duos teilnehmen.

Plätze direkt am Court

Was abseits der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht fehlen darf, sind natürlich die Fans. Bis zu 900 haben im Stadion Platz. „Es wird ganz sicher voll sein“, zeigt sich Sprecher Markus Hammer überzeugt. Die Public-Tribünen – Stehplätze auf der einen, Sitzplätze auf der anderen Seite – sind frei zugänglich. Wer einen fixen Sitzplatz haben will, muss reservieren. Der Eintritt zum Beachvolleyball (zehn Euro pro Tagesticket ohne Platzreservierung) inkludiert den Eintritt ins Strandbad.

„Man kann Beachvolleyball auf der World Tour nirgends so hautnah erleben wie in Baden“, betont Hammer das Alleinstellungsmerkmal. Das Stadion werde so gebaut, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt am Centercourt sitzen.

Mehr Informationen unter: www.beachvolleyball-baden.at