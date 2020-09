SOKO Unterhaltung

„Als es losgegangen ist, habe ich noch gedacht: Zum Glück ist unsere Premiere ja erst am 6. August, bis dahin hat sich das sicher wieder beruhigt. Die Dramatik und Tragweite war damals nicht zu erahnen. Die Erkenntnis, dass es nicht so ist, kam dann zizerlweise“, erzählt Kristina Sprenger. Wie alle Kunstschaffenden des Landes wurde auch die Intendantin der Berndorfer Festspiele (Bezirk Baden) von der Corona-Krise eiskalt erwischt. Doch die Ex-TV-Kommissarin lässt sich davon nicht unterkriegen. Die für heuer geplante Produktion „Ladies Night“ wurde zwar eins-zu-eins in den Sommer 2021 verschoben. Doch gespielt wird in Berndorf trotzdem: Zuletzt „ÖSTERreich an Witz – Lachen mit Takt im Theaterpark“ und ab 1. Oktober die Komödie „Das Abschiedsdinner“. Dazwischen (19. und 20. September) liegen die Kinderfestspiele mit „Schneewittchen – das Einzwergmärchen“.