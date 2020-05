Seit die Tschechoslowakei im Jahre 1993 Ihren Abschied nehmen musste, ist die Slowakische Republik unabhängig. Der Nachbar und ehemalige Bruder der Tschechischen Republik grenzt außerdem an Österreich, Polen, Ungarn und die Ukraine. Das nur 49.036 qkm kleine Land ist vor allem geprägt von den Karpaten, die nahezu 50 Prozent des Staates ausmachen. Auch die übrigen Gebirgslandschaften wie die Hohe und Niedere Tatra oder die Weißen Karpaten sind für Naturfans und Wanderer interessant. Doch auch in den Ebenen der Slowakei kann man die Natur in den Schluchten, Seen, Karstlandschaften und schönen Wäldern genießen.