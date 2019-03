Skitouren-Attacke auf den Ötscher

Die Idee für den Skitouren-Wettkampf am Ötscher kam Jürgen Kaindl, Roland Pils und Gerald Demolsky, weil einer von ihnen beim größten Skitouren-Rennen Österreichs, der „ Mountain Attack“ in Saalbach-Hinterglemm in Salzburg, dabei war. „Wir organisieren auch die City-Attack Amstetten und er war so begeistert von der Mountain Attack, dass wir dann gesagt haben, wir machen so etwas auch. Der Ötscher eignet sich dafür einfach hervorragend – es ist ein markanter Berg, den man kennt, das Wahrzeichen des Mostviertels – auch das Gelände erfüllt alle Voraussetzungen“, erklärt Demolsky. Als die drei Amstettner während der Vorbereitung am Ötscher unterwegs waren und mit den Leuten vor Ort gesprochen haben, hat sich gezeigt, dass noch ein vierter Lauf fehlt: Einer bei dem alle mitmachen können, einer bei dem keine Zeit gemessen wird, einer für den guten Zweck. „So haben wir dann noch die Green-Peak-Tour als Disziplin aufgenommen. Ein Teil des Startgeldes kommt dabei dem Naturpark Ötscher zu“, kommentiert Demolsky die Entstehung der Disziplinen.

Es ist nicht das erste Skitouren-Rennen Niederösterreichs, aber das erste am Ötscher. „Skitourengehen boomt gerade enorm. Es wird auch wieder diskutiert, ob der Tourensport bald als olympische Disziplin zurückkehrt“, weiß Gerald Demolsky. Das Wettkampfskibergsteigen war vor über 70 Jahren schon olympisch.