Skisaison in NÖ zu Ende: Gratis-Pässe für 5.000 Kinder vergeben
Positiv wird die am Ostermontag endgültig abgeschlossene Wintersportsaison in Niederösterreich in Erinnerung bleiben. Am noch immer tief verschneiten Hochkar etwa, das als letztes blaugelbes Skigebiet am Montag die Lifte abstellte, wurde die zweitbeste Besucherbilanz innerhalb der letzten 15 Jahre gelegt.
Als regelrechten Renner beschreiben die Liftmanager den in der zweiten Wintersaison aufgelegten Bergerlebnispass. Der ist eine Gemeinschaftskarte, die Zugang zu zehn Skigebieten in NÖ ermöglicht. Vom Saisonstart mit Pre-Openings ab dem 28. November 2025 bis Ostermontag, 6. April 2026, konnten die 13.839 Passinhaber an 125 Öffnungstagen Schneesport betreiben. Heuer wurden 42,5 Prozent mehr NÖ Bergerlebnispässe ausgegeben als zum Start in der Wintersaison 2024/2025.
Hohe Nutzungswerte
"Der Bergerlebnispass wurde von den Gästen heuer durchschnittlich an rund zehn Skitagen eingesetzt. Allein bei den Hochkar Bergbahnen kam es zu rund 45.000 Nutzungen, bei den Ötscherliften Lackenhof waren es 26.000 und bei den Annaberger Liften 25.000", sagt Karl Weber, Geschäftsführer der Annaberger Lifte und Koordinator der ARGE Bergerlebnispass. Die Besuche von Gästen mit dem Pass machten bei diesen drei Skigebieten rund ein Viertel aller Ersteintritte aus.
Die überwiegende Mehrheit aller Bergerlebnispässe, rund 97 Prozent, wurde bereits im sogenannten Super-Vorverkauf bis 31. Oktober 2025 ausgegeben. Wer in diesem Zeitraum einen Erwachsenen-Pass zu 410 Euro gekauft hat, bekam den Pass für alle Kinder unter elf Jahren kostenlos, bei Kauf von zwei Pässen für alle Kinder unter 16 Jahren.
Unterstützung
Damit konnten 4.965 Bergerlebnispässe kostenlos an Familien ausgegeben werden – was wiederum einer Unterstützung im Wert von über 1,4 Millionen Euro entspricht. Damit ermögliche man vielen Kindern das Skifahren zu erlernen und wertvolle Zeit in den Bergen zu verbringen, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Dieses Angebot komme nicht nur Familien zugute, sondern stärke auch den Wintersport im Land insgesamt. Es habe sich gezeigt, dass Bergerlebnispass für heimische Familien ein besonders attraktives und leistbares Angebot sei, so die für den Tourismus verantwortliche Mikl-Leitner.
Am Hochkar wurde am Ostermontag jedenfalls eine sehr positive Bilanz gezogen. "Wir hatten, wie im letzten Winter, über weite Strecken mit dem fehlenden Naturschnee zu kämpfen, kaum zu glauben bei den in der Osterwoche gefallenen Mengen. Mit dem guten Schneemanagement unseres Pistenteams und etwas Wetterglück im Dezember konnten wir den Gästen dennoch durchgehend an 123 Betriebstagen alle beschneiten Pisten in hervorragendem Zustand präsentieren", berichtet die Geschäftsführerin der Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH, Veronika Nutz.
Hohes Niveau
Mit mehr als 191.000 Gästebesuchen schließe man damit an den guten Vorwinter an und freue sich über das zweitbeste Ergebnis in den vergangenen 15 Jahren.
Kommentare