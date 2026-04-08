Positiv wird die am Ostermontag endgültig abgeschlossene Wintersportsaison in Niederösterreich in Erinnerung bleiben. Am noch immer tief verschneiten Hochkar etwa, das als letztes blaugelbes Skigebiet am Montag die Lifte abstellte, wurde die zweitbeste Besucherbilanz innerhalb der letzten 15 Jahre gelegt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ecoplus / Ludwig Fahrnberger Bei noch besten Bedingungen wurde am Hochkar am Montag die Saison beendet.

Als regelrechten Renner beschreiben die Liftmanager den in der zweiten Wintersaison aufgelegten Bergerlebnispass. Der ist eine Gemeinschaftskarte, die Zugang zu zehn Skigebieten in NÖ ermöglicht. Vom Saisonstart mit Pre-Openings ab dem 28. November 2025 bis Ostermontag, 6. April 2026, konnten die 13.839 Passinhaber an 125 Öffnungstagen Schneesport betreiben. Heuer wurden 42,5 Prozent mehr NÖ Bergerlebnispässe ausgegeben als zum Start in der Wintersaison 2024/2025. Hohe Nutzungswerte "Der Bergerlebnispass wurde von den Gästen heuer durchschnittlich an rund zehn Skitagen eingesetzt. Allein bei den Hochkar Bergbahnen kam es zu rund 45.000 Nutzungen, bei den Ötscherliften Lackenhof waren es 26.000 und bei den Annaberger Liften 25.000", sagt Karl Weber, Geschäftsführer der Annaberger Lifte und Koordinator der ARGE Bergerlebnispass. Die Besuche von Gästen mit dem Pass machten bei diesen drei Skigebieten rund ein Viertel aller Ersteintritte aus.

Die überwiegende Mehrheit aller Bergerlebnispässe, rund 97 Prozent, wurde bereits im sogenannten Super-Vorverkauf bis 31. Oktober 2025 ausgegeben. Wer in diesem Zeitraum einen Erwachsenen-Pass zu 410 Euro gekauft hat, bekam den Pass für alle Kinder unter elf Jahren kostenlos, bei Kauf von zwei Pässen für alle Kinder unter 16 Jahren. Unterstützung Damit konnten 4.965 Bergerlebnispässe kostenlos an Familien ausgegeben werden – was wiederum einer Unterstützung im Wert von über 1,4 Millionen Euro entspricht. Damit ermögliche man vielen Kindern das Skifahren zu erlernen und wertvolle Zeit in den Bergen zu verbringen, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Dieses Angebot komme nicht nur Familien zugute, sondern stärke auch den Wintersport im Land insgesamt. Es habe sich gezeigt, dass Bergerlebnispass für heimische Familien ein besonders attraktives und leistbares Angebot sei, so die für den Tourismus verantwortliche Mikl-Leitner.