Gemeinsame Saisonkarte für zehn Skigebiete in NÖ mit Gratisaktion für Kinder

Trotz des spätsommerlichen Wetters rückt das Land Niederösterreich bereits die bevorstehende Saison in ihren Skigebieten in den Blickpunkt. Der Grund dafür ist der erneute "Supervorverkauf“ des im Vorjahr erstmals etablierten NÖ Bergerlebnispasses, der mit einer sehr attraktiven Jugendförderaktion verbunden ist.

Bis 31. Oktober fahren beim Kauf von zwei Erwachsenen-Pässen für die zehn nö. Skigebiete alle Kinder im Familienverbund unter 16 Jahren gratis, beim Erwerb von einem Bergerlebnispass gilt dies für alle Kinder unter elf Jahren. Limit 15.000 Jugendkarten Limitiert ist das Angebot mit 15.000 Stück. Der Familienbonus im Super-Vorverkauf diene auch heuer wieder der Nachwuchsförderung, erklärt die für den Tourismus verantwortliche Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). „Bei der Premiere im vergangenen Winter wurden 9.695 Bergerlebnispässe ausgegeben und in den zehn Skigebieten für insgesamt 102.810 Besuche genutzt. Damit wurden alle Erwartungen weit übertroffen, ein echtes Erfolgsprojekt“, so Mikl-Leitner. Dass besonders viele Großeltern das Angebot mit ihren Enkeln nutzen, freue sie besonders.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © NLK Pfeiffer Maximal 15.000 Gratiskarten für Kids werden aufgelegt: Nazar Nydza, Geschäftsführer Semmering Hirschenkogel, Veronika Nutz (Hochkar Bergbahnen, Ötscherlifte Lackenhof), LH Johanna Mikl-Leitner, Karl Weber, Koordinator ARGE NÖ Bergerlebnispass und GF. Annaberger Lifte und noch Hochkar- und Ötscherlifte

Im "Supervorverkauf“ kommt der Pass für Erwachsene bis Ende Oktober auf 410 Euro, im Vorverkauf von 1. bis 30. November auf 480 Euro, der Normalpreis beträgt dann 535 Euro. In der vergangenen Saison kostete er 520 Euro. Auch Kinder/Jugendliche unter 16 Jahren, die nicht vom Familienbonus profitieren können, zahlen im Super-Vorverkauf 165 Euro bei Frühbuchung, in der zweiten Etappe 225 Euro und ab 1. Dezember den Normalpreis von 287 Euro (2024/2025: 280 Euro).