Skigebiet Hochkar in NÖ überfüllt: Zufahrt gesperrt

Ferienzeit und hervorragendes Skiwetter haben im Bezirk Scheibbs am Hochkar dazu geführt, dass das Skigebiet gesperrt werden musste. Jene, die keinen Parkplatz mehr bekommen haben, werden zum Skigebiet Lackenhof weitergeleitet.

Der Liftbetrieb funktioniere am Hochkar nach wie vor einwandfrei, sagt Rainer Rohregger, Geschäftsführer der Hochkar Bergbahnen. Da jedoch der Andrang so groß war und die Parkplätze voll sind, musste das Skigebiet am Vormittag gesperrt werden. Eine Umleitung gibt es zum Skigebiet Lackenhof am Ötscher. „Wir haben unser Möglichstes getan und Shuttlebusse organisiert, damit wir die unteren Parkflächen ausnutzen konnten“ so Rohregger.

Früher wegfahren empfohlen

Dass die Parkplätze derart überfüllt sind, komme jedoch sehr selten vor. „Es sind etwa zwei Tage im Jahr, wenn alles zusammenpasst – Wetter und Ferien“, heißt es bei den Hochkar Bergbahnen. Sonst sei man mit der Auslastung sehr zufrieden. Als Tipp gibt Rohregger noch mit, dass man in den kommenden Tagen lieber früher wegfährt. Er bittet um Verständnis und hofft, „dass wir nicht allzu viele wegschicken mussten“.

Die, die es zum Hochkar geschafft haben, dürfen sich aber auf einen langen, sonnigen Skitag freuen: Die Lifte sind bis 16 Uhr geöffnet.