Skelett-Fund an der Westautobahn: Es gibt erste Hinweise

In kriminalistischer Detailarbeit wird derzeit ein mysteriöser Knochenfund nahe der Westautobahn bei Pöchlarn im Bezirk Melk aufgearbeitet. Wie berichtet, waren bei Waldarbeiten im Dezember Skeletteile entdeckt worden, das Landeskriminalamt NÖ (Gruppe Leib und Leben) hat daraufhin die Ermittlungen übernommen.

Gerichtsmediziner sind am Zug

Wie der KURIER erfuhr, dürfte es sich bei dem Verstorbenen um einen Mann handeln. Fest steht auch, dass die Leiche in dem Waldstück bereits seit mehreren Jahren lag. Die Todesursache ist hingegen noch nicht bekannt, derzeit sind die Gerichtsmediziner am Zug. Weitere Erkenntnisse dürften erst in einigen Wochen vorliegen, heißt es.