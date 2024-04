Zu kuriosen Unfällen wurden am Donnerstag die Einsatzkräfte im Bezirk Amstetten alarmiert. In Aschbach fuhr nach einem Crash zwischen einem Traktor und einem Pkw der Lenker der Zugmaschine einfach weiter. In Amstetten krachte ein tonnenschwerer Silo-Lkw in ein Betriebsgebäude, das danach wegen Einsturzgefahr gesichert werden musste.