Historischer Europapokal-Sieg der Kegler von Neukirchen

Meisterschaft

Noch nie in der 35-jährigen Geschichte des Europapokals hatte eine rot-weiß-rote Herrenmannschaft den Sieg errungen. In der nationalen Meisterschaft kassierten die Neunkirchner zuletzt zwei Niederlagen gegen Jenbach und Orth. Das Ziel für den Europapokal in Maribor (Slowenien) war ein Top-Sechs-Platz. Diesen konnte man schon in der Qualifikation sichern.