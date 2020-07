Siebenkampf in einer Stunde, Zehnkampf in zehn Minuten

Weil wegen der Gefahr durch Corona-Infektionen die großen Meetings abgesagt sind, sorgt Österreichs bester Zehnkämpfer Dominik Distelberger aus Purgstall eben für selbst für eine Herausforderung. Am 30. Juli will er in Wien einen Weltrekord schaffen und die zehn Bewerbe seiner Disziplin in zehn Minuten absolvieren. Die Anforderungen an Körper und Gesit werden enorm sein. Allein bei den Läufen geht es über 100, 400, 110 Meter Hürden und zum Abschluss über 1.500 Meter. Dieser Lauf muss noch innerhalb der zehn Minutenfrist starten. Konzentration ist bei den technischen Disziplinen, wie dem Hochsprung oder Stabhochsprung gefragt. Fehlstarts und die Wiederholung von Versuchen würden das Zeitkonto belasten. Zeit sparen will Distelberger indem er mit Hilfe eines Autos zu den einzelnen Disziplinen gebracht wird.