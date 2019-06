Sieben Tage im heiligen Fluss Ganges

Vom Himalaja ausgehend schlängelt sich der Ganges über 2.600 Kilometer durch Indien. Er ist das Heiligtum der Hindus, dort waschen sie sich von ihren Sünden rein. Doch an manchen Stellen ist der Fluss durch Fabriken und städtische Abwässer derart verschmutzt, dass eindringlich vor Kontakt mit dem Wasser abgeraten wird.

Langstreckenschwimmer Reinhard Kopp aus Ladendorf im Bezirk Mistelbach, der schon weltweit Gewässer durchschwommen ist, will genau darauf die Aufmerksamkeit lenken: „Ich schwimme gerne in Flüssen, aber ich schwimme lieber in sauberen und ich kämpfe für jede Mutter, die ein Kind hat, das im Fluss baden möchte“. Jetzt hat er im Ganges einen Rekord aufgestellt, er schwamm als erster Mensch 108 Kilometer in sieben Tagen im heiligen Fluss. Startpunkt war bei Srinagar im Gebirge, Ziel in der Stadt Rishikesh.

30 Kilometer nach Rishikesh könne man aber nicht mehr schwimmen, da sei das Wasser zu vergiftet, erzählt der 46-Jährige. Kurz vor dem Ziel habe er das Wasser während des Schwimmens noch getrunken – ohne Nebenwirkungen. Risikoreich war die Aktion auch sonst: Steine, Treibgut oder Stromschnellen konnten zum Verhängnis werden. Gefährliche Tiere, wie Krokodile, gibt es in diesem Abschnitt des Ganges nicht, das einzige, das passieren hätte können: „Dass ich ertrinke“, sagt der gebürtige Wiener. Schwimmen im herkömmlichen Sinne ist hier fehl am Platz: „Man muss sich an den Fluss anpassen, tun was das Wasser verlangt. In einem wildfließenden Gewässer muss man sich so bewegen, dass man nicht herumgewirbelt wird und das verhindert man sicher nicht mit rhythmischen Bewegungen“, erzählt der Flussschwimmer mit Spitznamen „ Rio“.