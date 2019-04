Sicherheitszentrum: Handschlag hat nicht gehalten

Einigermaßen verschnupft hat man in Wiener Neustadt auf den Rückzieher von Innen- und Justizministerium in Sachen Sicherheitszentrum reagiert. Wie vom KURIER berichtet, sind beide Ministerien von den ursprünglichen Bauplänen des 38 Millionen Euro teuren Projekts abgerückt. Sie wollen den Komplex anscheinend nur noch in einer Schmalspurvariante umgesetzt wissen.

Demnach hat der Handschlag zwischen Innenminister Herbert Kickl ( FPÖ) und Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger ( ÖVP) nicht gehalten. Schneeberger hatte Kickl vor wenigen Wochen noch besucht, um auch auf die Umsetzung des Sicherheitszentrums zu drängen. Die Vorgängerregierung hatte das Projekt 2017 beschlossen. Auf dem Areal des alten EVN-Gaswerks neben der Justizanstalt sollte auf einem 8.500 großen Areal ein Komplex für das neue Bezirksgericht, die Staatsanwaltschaft, die Regionaldirektion für Fremdenwesen und Asyl, sowie das neue Stadtpolizeikommando entstehen. Wie man den parlamentarischen Anfragebeantwortungen von Samstag entnehmen kann, braucht Kickl nur noch Büros für das Asylamt und Justizminister Josef Moser ( ÖVP) Räume für die Staatsanwaltschaft. Alles andere scheint „aus wirtschaftlichen Überlegungen“ vom Tisch zu sein, wie Moser schreibt.