Sichere Radwege, weniger Sorgen: Ein Vorzeigeprojekt

Das Fahrrad werde immer beliebter; nun können Biker aus dem Ort unter der neuen Brücke, über die der Verkehr der B1 rollt, gefahrlos in die anderen Ortschaften im Süden radeln, betonte der Ortschef. Dort verläuft auch der Ybbstalradweg, der zu Touren bis ins rund 60 Kilometer entfernte Lunz/See einlädt. Schon jetzt queren viele Biker, die vom Donauradweg kommen, St. Georgen, um weiter ins Ybbstal zu strampeln. Auch ihnen kommt die nun verbesserte Vernetzung zugute, zeigte sich Haselsteiner überzeugt.

Fördertopf

Das 470.000 Euro teure St. Georgner Projekt traf bei der Planung perfekt auf die vom Land NÖ 2020 ausgerufene Radfahr-Offensive. „So bekamen wir 60 Prozent der Gesamtkosten gefördert“, berichtete Haselsteiner. Wasser auf die Mühlen von Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP): „Niederösterreich soll zu einem Rad-Vorzeigeland werden“, kündigte er an. Die Tendenz zum Zweirad zeige deutlich nach oben. 2,4 Millionen Kilometer legen die Landsleute täglich zu Fuß oder per Rad schon zurück. Ein Blick auf die täglich in Kfz abgespulten 50 Millionen Kilometer zeige jedoch, es gebe noch Luft nach oben. 100 Millionen Euro wird das Land deshalb in zehn Jahren in die Bikerstrecken pumpen.