Mobilitätswende: Am Highway sind die Radler los

Das Potenzial für eine klimafreundlichere und auch gesündere Fortbewegung sei jedenfalls enorm, beruft sich Schleritzko auf die Ergebnisse einer vom Land in Auftrag gegebenen Untersuchung. 20 Prozent der mit dem Pkw zurückgelegten Wege sind kürzer als 2,5 Kilometer und 40 Prozent kürzer als fünf Kilometer. Über alle Mobilitätsmöglichkeiten hinweg sind 50 Prozent aller Wege nicht länger als fünf Kilometer. Distanzen, die zu Fuß, per Drahtesel oder E-Bike bestens bewältigbar wären. „Wir sprechen von 900.000 Wegen pro Tag, die man umweltfreundlich zurücklegen könnte“, so Schleritzko.

Die Voraussetzungen für wirkungsvolle Aktivitäten seinen in NÖ gut, weil es hier bereits 419 Klimabündnisgemeinden gibt, unterstrich Petra Schön, die Regionalleiterin des NÖ Klimabündnisses. Dass aktive Mobilität in der Bevölkerung laut Studie grundsätzlich geschätzt wird, spornt die Landesplaner an. Deshalb müsse man durch den Bau sicherer und abgetrennter sowie hochwertiger Infrastruktur für Fußgeher und Radfahrer Anreize schaffen, berief sich Verkehrslandesrat Schleritzko auch auf die Ergebnisse eines am Donnerstag stattgefundenen Expertenforums.