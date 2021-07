Showdown vor Gericht: Bürger hoffen auf B-123-Umfahrung

Als wichtigste Verkehrsverbindungen zwischen den Wirtschaftsräumen Mostviertel in NÖ und Mühlviertel in OÖ stehen die beiden großen Donaubrücken in der Region im Brennpunkt. Momentan hat der tagtäglich überlasteten Mauthausener Brücke die Donauquerung bei Grein-Ardagger die Aufmerksamkeit genommen. Dort läuft eine aufwendige Großsanierung, die Mittwoch von OÖ Landesvize Hiesl und dem zweiten NÖ Landtagspräsident Johann Heuras inspiziert wurde.

Das fünf Millionen teure Projekt umfasst die Generalreparatur und den Bau eines Geh- und Radweges auf der 1967 errichteten 252 Meter langen Brücke. Immerhin wird sie jährlich von 17.000 Donauradlern gequert. Bisher mussten sich Biker und Autofahrer die Fahrbahn teilen. Nach der Fertigstellung 2015 wird es für die Radtouristen sicherer.

"Die Arbeiten müssen bei voller Nutzung der Brücke geschehen, das ist eine Herausforderung", berichtet Heuras. Alles liege im Zeitplan. Am Wochenende müssen Tausende Autofahrer, die zwischen dem Kunstmarkt in Grein und dem Kollmitzberger Kirtag pendeln, per manueller Ampelregelung gelotst werden, damit es nicht zum Stau kommt.